أكّد المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "​الانتحار​ الأخير... حينما ينتهي كل هذا الجنون لن يبقى منا أحد... نهاية وطن مع انتهاء الأساطير".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: إنه الانتحار الأخير ولن يبقى منا أحد حين ينتهي كل هذا الجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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