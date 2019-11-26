بو صعب: نؤكد أننا ضد الاستفزازات وما شهدناه الليلة مؤسف ويجب الاتكال على جيشنا

أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب، في تصريح تلفزيوني، "أنني أتأسف على أن أبناء المنطقة الواحدة يقفون في وجه بعضهم"، مشيرًا الى أنه "فجأة لم يعد مسموحًا مرور موكب ما في منطقة معينة معتبرين أن مروره استفزازي. نؤكد أننا ضد الاستفزازات وما شهدناه الليلة مؤسف ويجب الاتكال على جيشنا".
ولفت بو صعب الى أنه "منذ بعض الأيام جالت مواكب في مناطق عدة وصرخوا على مكبرات الصوت ولم يتعرض أحد اليهم وهذه الصورة التي نريدها"، موضحًا أن "الناس في سيارات المواكب الى بكفيا لم ينزلوا الى الشوارع وسقط عدد كبير من الجرحى بسبب الحجارة التي تمّ رميها على السيارات".
واعتبر أنه "ليس لدينا خلاص سوى الجيش ولا يجب أن يتعاطي الشعب بالأمن. فلنتّكل عليه ونساعده"، منوهًا بأنه "يجب أن يتركوا الجيش يقوم بعمله بشكل متساو مع الجميع".
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