مقتل 39 على الأقل في الكونغو الديمقراطية بسبب الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - جوما - (د ب أ)

لقي 39 شخصًا على الأقل حتفهم بعدما تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤول.

وقال نيرون مبونجو، نائب حاكم كينشاسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد قمنا بإحصاء 39 قتيلا"، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة.

وأوضح مبونجو أن العديد من الطرق تضررت كما دمرت العديد من المنازل، ومعظمهما في مقاطعات ليمبا ومونت نجافولا ونجاليما.

وأضاف أن سوء البناء كان سببا رئيسا في انهيار المنازل.