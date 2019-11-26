ميركل تؤكد استعداد بلادها للمساهمة في حل الصراعات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها للمساهمة في حل النزاعات الدولية، مثل الصراع في سورية وليبيا.

وفي لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء في برلين، قالت ميركل مشيرة لسورية، إن ألمانيا تريد التدخل بشأن ما يتعلق باللجنة السورية لصياغة الدستور، "لأننا بحاجة إلى تغييرات سياسية في سورية، نحن بحاجة للعمل من أجل إعداد دستور جديد".

ورأت ميركل أن هذا هو السبيل الوحيد من أجل توفير الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين الكثيرين لسورية يوما ما من الأردن ولبنان وتركيا "وربما من ألمانيا أيضا".

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كما رأت ميركل أن عملية السلام في ليبيا تحظى بأهمية بالغة للغاية، والتي أجريت من أجلها محادثات على أعلى مستوى في برلين، وقالت: "نأمل في أن نستطيع من خلال ذلك تقديم مساهمة في تحقيق استقرار سياسي في ليبيا لأن ذلك له أهمية بالغة، أيضا، في سبيل صد الإرهاب في دول الساحل والصحراء جنوب ليبيا".

من جانبه توجه جوتيريش بالشكر لميركل على المبادرة الألمانية تجاه ليبيا، وقال: "إن جلب السلام لليبيا يعني أن الاستقرار سيحل في جميع منطقة الساحل أيضا".

كما رأى جوتيريش أن الأزمة في سورية طال أمدها أكثر من اللازم، وقال إن معاناة الشعب السوري أمر صادم.

وأبرز جوتيريش حقيقة أن ألمانيا تدعم الأمم المتحدة دائما، وقال إن ألمانيا ركن أساسي في السياسة الدولية متعددة الأقطاب "وفي الوقت الحالي صوت واضح جدا وقوي في مجلس الأمن".