قادة الاحتجاجات في كولومبيا يدعون لإضراب جديد غدًا

دعا قادة الاحتجاجات في كولومبيا إلى إضراب عام جديد غداً الأربعاء، وذلك في ظل دخول التظاهرات المناهضة للحكومة يومها السادس على التوالي.
وقال رئيس الاتحاد المركزي للعمال في كولومبيا ديوجينيس أورجويلا -وفقا لما نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية الليلة - إن هناكإضراباً غدا، مضيفاً أنهم سوف يستمرون فيما يرونه مناسباً من خطوات.
وكان الرئيس الكولومبي المحافظ إيفان دوكي قد استدعى المسؤولين عن الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام، بحسب ما أعلنت وزيرة العمل.
وتأتي التحركات في كولومبيا في مناخ متوتر في أميركا اللاتينيّة الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي. ويطالب المحتجّون بالتصدي لتهريب المخدرات وأعمال العنف وتحسين أوضاع العمال والتقديمات التقاعدية، كما يطالب البعض أيضا بتقديم دعم للتعليم الرسمي وحماية السكان الأصليين والمدافعين عن الحقوق، واحترام اتفاق السلام الموقع عام 2016 مع تنظيم "فارك" المسلح سابقا، والذي يعتبره دوكي اتفاقا متساهلا جدا.
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