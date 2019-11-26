اعتقال "داعشي" خطط لشن هجوم انتحاري بالمغرب

أعلن الأمن المغربي إلقاء القبض على أحد المتطرفين الموالين لتنظيم "داعش" نشط في مدينة سلا غرب البلاد، وخطط لتنفيذ هجوم إرهابي انتحاري على أراضي المملكة.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، إن العملية جاءت في إطار جهوده المتواصلة لدرءخطر الإرهاب.
وأكد المكتب أن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 33 عاما، مشيرا إلى أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به "يقوم بالترويج والإشادة بالفكر المتطرف "لداعش " عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي خدمة لأجندة
وأضاف أنه هذا الرجل قام بالتحريض لشن عمليات إرهابية باسم "داعش" على طريقة "الذئاب المنفردة"، ونشر مقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
كما أظهرت التحريات أن الموقوف كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، وكان على اتصال بقيادات إعلامية لـ"داعش" ومناصرين للتنظيم بالخارج.
وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء.
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