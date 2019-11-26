مسئول باكستاني: من المتوقع أن يتحسن اقتصادنا بحلول 2020

قال وزير الشئون الاقتصادية الباكستاني حماد أزهر، اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يتحسن اقتصاد بلاده بحلول عام 2020.

وأضاف أزهر - وفقا لما نقلته قناة "جيونيوز" الباكستانية -

أن الحكومة في إسلام آباد تهدف لزيادة القروض من 7 إلى 17% للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، موضحًّا أن هناك سياسات جديدة تم تقديمها إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترمي إلى تعزيز هذا القطاع.



ومن جانبه، قال رئيس المجلس الفيدرالي الباكستاني للإيرادات سيد محمد شبار زيدي، إن الحكومة عليها أن تضع قوانين ضريبية مرنة للشركات متوسطة وصغيرة الحجم.