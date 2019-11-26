الشرطة السودانية: الموقف الجنائي والأمني شهد استقرارًا كبيرًا

أكدت الشرطة السودانية أن الموقف الجنائي والأمني في البلاد، شهد استقرارا كبيرًا بفضل الخطط والتدابير المنيعة، التي أدت إلى انحسار الجرائم الكبيرة. وترأس الفريق شرطة الدكتور عثمان محمد يونس، مدير عام قوات الشرطة بالإنابة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة في وزارة الداخلية. الشرطة بالإنابة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة في وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة أن الاجتماع أشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، بالانتشار الواسع في كافة الطرق السريعة وولاية الخرطوم، مما أدى إلى فك الاختناقات المرورية، وانسياب حركة السير بالطرق الداخلية. الإدارة العامة للمرور، بالانتشار الواسع في كافة الطرق السريعة وولاية الخرطوم، مما أدى إلى فك الاختناقات المرورية، وانسياب حركة السير بالطرق الداخلية.

واستعرض الاجتماع تأمين الموسم الزراعي وموسم الحصاد في السودان، عبر التنسيق بين لجان الأمن والشرطة بالولايات لإنجاح الموسم الزراعي.

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