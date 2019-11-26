تلوث الهواء في طهران يصل مستويات خطيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء حسب تقرير مركز رصد تلوث الهواء في مشهد وصل مؤشره إلى نحو 92 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يجعل العيش لبعض الفئات الحساسة في هذه المدينة غير مناسب.
وطلب مركز رصد تلوث الهواء في مشهد من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر ولا سيما المصابين بأمراض القلب والرئة والكبار في السن والحوامل، مطالبا الجميع بعدم ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.
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