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تلوث الهواء في طهران يصل مستويات خطيرة

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أعلن مركز رصد تلوث الهواء في مشهد «شمال شرقي إيران» عن ارتفاع مؤشر نسبة تلوث الهواء في هذه المدينة ليصل إلى نحو 110، مشيراً إلى أن الهواء في مشهد غير مناسب لبعض الفئات الحساسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء حسب تقرير مركز رصد تلوث الهواء في مشهد وصل مؤشره إلى نحو 92 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يجعل العيش لبعض الفئات الحساسة في هذه المدينة غير مناسب.

وطلب مركز رصد تلوث الهواء في مشهد من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر ولا سيما المصابين بأمراض القلب والرئة والكبار في السن والحوامل، مطالبا الجميع بعدم ممارسة في الأماكن المفتوحة.


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