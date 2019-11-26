4 ديسمبر.. أولى جلسات مساءلة ترامب بشأن أوكرانيا

قال مساعد بالحزب الديمقراطي إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي ستعقد أولى جلساتها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب في الرابع من ديسمبر، وإن الشهود سيكونون من خبراء في مجال القانون.

ورفض المساعد التعليق على ما إذا كانت اللجنة القضائية تتوقع أن تحصل قبل انعقاد الجلسة على تقرير بشأن التحقيق الذي قادته لجنة المخابرات في تعاملات إدارة ترامب مع أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، أكدت قاضية أميركية، أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.