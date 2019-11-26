جيش الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاة إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما.

وانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.

ويذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.



وحينها، قال مصدر، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.