كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، في خبر لها، انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.
ويذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.
وجاء ذلك ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
ويذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.
وحينها، قال مصدر، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.
وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.