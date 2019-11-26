كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، في خبر لها، انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.

وجاء ذلك ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.