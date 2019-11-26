الجزائر: مظاهرة طلابية للمطالبة بإلغاء انتخابات الرئاسة

خرج المئات من الطلاب الجزائريين، مساء الثلاثاء، في مظاهرة للمطالبة بإلغاء انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

كما طالب المتظاهرون بالتغيير الجذري في النظام السياسي لبلادهم، وإطلاق سراح سجناء الرأي، حيث احتشدوا بمشاركة نشطاء وأفراد من الشعب في "ساحة الشهداء"، حاملين لافتات موحدة كتب عليها "لا للانتخابات"، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

كما رددوا الهتافات التي باتت دارجة في الأشهر الأخيرة بمظاهرات الجزائر، أبرزها "لا انتخابات مع العصابات" و"دولة مدنية وليست عسكرية"، و"الاستقلال". واستنكر المحتجون ما اعتبروه "محاولات تخويف بتلك الحقبة"، في إشارة إلى المخاوف التي عبرت عنها شخصيات سياسية في البلاد من وجود احتمالات لتكرار سيناريو التسعينيات بسبب حالة الفراغ الدستوري وصراع قوى خفية في نظام بوتفليقة للعودة إلى الحكم.

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