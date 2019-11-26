كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: مظاهرة طلابية للمطالبة بإلغاء انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما طالب المتظاهرون بالتغيير الجذري في النظام السياسي لبلادهم، وإطلاق سراح سجناء الرأي، حيث احتشدوا بمشاركة نشطاء وأفراد من الشعب في "ساحة الشهداء"، حاملين لافتات موحدة كتب عليها "لا للانتخابات"، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
كما رددوا الهتافات التي باتت دارجة في الأشهر الأخيرة بمظاهرات الجزائر، أبرزها "لا انتخابات مع العصابات" و"دولة مدنية وليست عسكرية"، و"الاستقلال".
واستنكر المحتجون ما اعتبروه "محاولات تخويف بتلك الحقبة"، في إشارة إلى المخاوف التي عبرت عنها شخصيات سياسية في البلاد من وجود احتمالات لتكرار سيناريو التسعينيات بسبب حالة الفراغ الدستوري وصراع قوى خفية في نظام بوتفليقة للعودة إلى الحكم.
ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في فبراير الماضي، اختار الطلاب يوم الثلاثاء من كل أسبوع للخروج في مسيرات للتعبير عن مواقفهم مما يحدث في بلادهم.
وكانت تلك المسيرات هي رقم 40 منذ عزل نظام بوتفليقة .
إلا أن زخمها تراجع وباتت مقتصرة على العاصمة الجزائرية، بمشاركة جموع أخرى تضم نشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين رافضين العملية السياسية التي أقرتها السلطة مع تشكيلات سياسية أخرى تقضي بإجراء انتخابات الرئاسة.