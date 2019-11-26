قال الدولي المصري السابق، أحمد حسن، إن مباراة الديربي التي جمعت بين الوداد والرجاء البيضاويين، السبت الماضي ضمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أكدت أن كرة القدم في مصر، أصبحت شبه كرة وليس كرة قدم حقيقية.
وأضاف أحمد حسن عند حلوله ضيفا على برنامج “الماتش” الذي تبثه قناة “صدى البلد” المصرية، أن مصر وبعد أن كانت متسيدة للكرة العربية، أصبحت اليوم مجرد شبح ليس إلا.
وتابع قائد الفراعنة سابقا: “مصر كانت تعلم الناس كلها، لكن للأسف أصبحنا أشباح لغياب التخطيط والبناء على كرة القدم المصرية”.
وأشار أحمد حسن، أن الكرة المصرية كانت تمتلك أقوى دوري على المستويين العربي والإفريقي، بينما اليوم تتخبط في مجموعة من المشاكل على رأسها حرمان الجمهور من دخول الملاعب، حيث أصبح الدوري يُلعب بدون جمهور.
يذكر أن لقاء الديربي الذي اندرج ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، انتهى بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة، وهي النتيجة التي منحت بطاقة العبور إلى دور الربع للرجاء، مستفيدا من تعادله ذهابا بهدف لمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر تأسف لواقع الكرة المصرية.. أحمد حسن عن الديربي: “أصبحنا أشباح بعدما كنا نعلم الناس كلها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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