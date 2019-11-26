البنج يخسر المنافسة على لقب الأكثر جماهرية في إفريقيا لصالح المصري رمضان

خسر الرابور لبنج، لقب الفنان الأكثر جماهرية في إفريقيا لعام 2019، لصالح الفنان المصري، محمد رمضان، ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية “أفريما”.

وأعلن منظمو “أفريما”، نهاية الأسبوع الماضي، أن المصري محمد رمضان، نال لقب الفنان الأكثر جماهرية لهذه السنة، علما أن الرابور البنج كان من ضمن المنافسين ضمن القائمة النهائية للمسابقة.

وكان لبنج ينافس على اللقب بعمل “أمورو تومبي”، الذي قدمه رفقة منعم السليماني، غير أن تصويت الجمهور خانه، وكان لصالح رمضان، الذي نال اللقب بفضل عمله “مافيا”.

يذكر أن الفنان المغربي أمينوكس توج بجائزتين في مسابقة “أفريما”، هما أحسن فنان في شمال إفريقيا، وأفضل لوحة راقصة في “بيني وبينك”، في حين نالت ندى الأزهري لقب أفضل فنانة في شمال إفريقيا بفضل عملها “جريت”.