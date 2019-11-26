سعد الحريري معتذرا عن تشكيل الحكومة: شوفو غيري!

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحريري في بيان صادر عنه إنه متمسك بقاعدة “ليس أنا بل أحد آخر، لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية”.

وعبر عن أمله في أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة “للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة”، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته.

وانتقد الحريري أطرافا لم يسمها “بأنهم ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من (سعد الحريري المتردد) لتحميلي زورا وبهتانا مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة”.

وجاء كلام الحريري ردا على ما وصفه به رئيس الدولة ميشيل عون الذي قال في مقابلة تلفزيونية قبل أيام إن الحريري “متردد”.

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وبعد أيام، اتهم التيار الوطني الحر -الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل صهر عون- في بيان الحريري باتباع “سياسة “أنا ولا أحد غيري” في الحكومة، بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين، حسب قول البيان.

وبموجب الدستور، يتعين على الرئيس اللبناني بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعدا لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس يكلف بتشكيل حكومة جديدة.