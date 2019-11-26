11 قتيلا وأزيد من ألف جريح في أسبوع واحد بسبب حوادث السير

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 1707 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1287 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألف و209 مخالفة، وإنجاز 11 ألفا و246 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و963 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و493 ألف و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4215 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6852 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 179 مركبة.