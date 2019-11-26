بعد أشهر من استقالته من منصب المبعوث الأممي للصحراء المغربية.. كوهلر يستقبل الانفصالية أمينتو حيدر

بعد أشهر من استقالته من منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، توارى الرئيس الألماني الأسبق “هورست كوهلر” عن الأنظار، قبل أن يظهر، خلال الأسبوع الجاري، في لقاء جمعه بالانفصالية أمينتو حيدر.

ونشرت حيدر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لها جمعتها بـ”كوهلر”، وقالت إنه استقبلها، دون أن تكشف تفاصيل لقائها به.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل ستة أشهر استقالة “كوهلر”، وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، يأسف بشدة لهذه الاستقالة، لكنه قال إنه يتفهمها تماما، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث.

الرئيس الألماني الأسبق “هورست كوهلر”، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”، بعدما كان قد تسلم مهامه، في شهر يونيو من عام 2017، وأطلق سلسلة مباحثات، جلست فيها الجزائر بشكل رسمي ضمن أطراف النزاع.

وكان المغرب قد عبر عن أسفه لاستقالة “كوهلر”، الذي كان الدبلوماسيون المغاربة يرونه صديقا للمغرب.