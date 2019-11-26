بوعيدة «يقصف» حزبه السابق: لقاءات أخنوش نسخة من «ولد زروال»

عاد رئيس جهة كلميم واد نون سابقا، عبدالرحيم بوعيدة، إلى مهاجمة قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها “100 يوم 100 مدينة” هي نسخة جديدة من “مسيرة ولد زروال”.

جاء ذلك في بث مباشر على الفايسبوك، بالتوازي مع عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في كلميم، أول أمس، والذي نظم حشدا جماهيريا في سيدي إفني. وقال بوعيدة إن قيادة الأحرار “لم تزر الجهة أيام الأزمة، ولم تزرها خلال فترة بلوكاج مجلس رئاسة الجهة، فلماذا تأتوا الآن؟”، مؤكدا أن سكان كلميم واد نون “تعلموا الدرس”.

ووجّه بوعيدة انتقادات لاذعة إلى مبادرات عزيز أخنوش، وقال إنه “لم يستفد من تجربة الحزب المعلوم الذي سبقه في 2016″، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وقال إن حزب الأحرار “يعيد إنتاج التجربة عينها، والخطاب عينه، حيث إنه يعتمد على مخاطبة بطون الناس، بعيدا عن عقولهم”، وأضاف “من الطبيعي فاش تحضر 500 طاولة فيها الولائم، الشوى، الدجاج، يجيوك الناس”. وأردف قائلا: “ما يقوم به الأحرار حاليا، ينفّر المغاربة كثيرا من السياسة، ومن التصويت في الانتخابات، ولا تختلف كثيرا عن مسيرة ولد زروال، التي كانت خدمة مجانية لحزب العدالة والتنمية”.

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ودعا بوعيدة، أخنوش إلى عدم الغرور بالحشد الذي استقبله في كلميم، واصفا إياهم بأنهم ليسوا “مناضلين” في الحزب، وإنما “تم حشدهم لاستقباله” فقط. مؤكدا أن المحيطين بأخنوش مجرد “تجار مصالح”.

وأعلن بوعيدة أنه قطع الصلة بحزب الأحرار، لكنه أعلن، أيضا، أنه سيترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في 2021، وأن الحزب الذي اختاره “سيكون مفاجأة للجميع”.

بالمقابل، ردّت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم ــ واد نون، التي جاءت لخلافة ابن عمها الغاضب من حزب الأحرار، بالقول إن حزبها “له تجذر” في الجهة، وذلك منذ نشأته أواخر السبعينيات، خصوصا وأنه “يتمتع بقاعدة وفية وكبيرة من المناضلين والمناضلات”. ودافعت بوعيدة عن برامج الحزب، لأنها “تتجاوب” مع ساكنة الجهة التي “تعاني التهميش”. واعتبرت أن عقد المكتب السياسي لحزبها السبت بمدينة كلميم يندرج في إطار “سياسة القرب ومواصلة منهجية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة”.