كأس محمد السادس.. الإسماعيلي يهزم الجزيرة ويبلغ دور الربع

اقتنص نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تغلبه على مضيفه الجزيرة الإماراتي، بهدفين دون رد، ضمن إباب ثمن النهائي.
وكان الإسماعيلي حسم مواجهة الذهاب، التي استقبل فيها الجزيرة على ملعبه، أكتوبر الماضي، لصالحه أيضا وبالنتيجة ذاتها.
وانتهت دقائق الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل دون أهداف، علما أن الفريق المصري أتيحت له ركلة جزاء في الدقيقة السادسة فشل محمود دونغا في تحويلها إلى هدف.
ونجح الإسماعيلي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 87 من افتتاح حصة التسجيل بواسطة اللاعب همام طارق فرج، قبل إن يضاعف زميله حازم موسى الكفة بهدف ثان في الدقيقة 90.
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