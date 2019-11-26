مسابقة القصة القصيرة لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُعلن جمعية الثقافة العربية، عن فتح باب المشاركة في مسابقة القصّة القصيرة لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وتأتي هذه المسابقة للسنة الثالثة على التوالي، بهدف تعزيز الفرص أمام طلبة المدارس للاتّجاه نحو الكتابة الأدبيّة الفنّيّة، ما يساهم مستقبلًا في خلق شخصيّات أدبيّة في مجتمعنا الفلسطينيّ.

ستُحكّم القصص المرشّحة لجنة تحكيم مختصّة وتختار منها النصوص الفائزة بناءً على المعايير التالية: الابتكار والإبداع في الموضوع والفكرة، الأسلوب الأدبيّ، المبنى القصصيّ، بناء الشخصيّات والسلامة اللغويّة.

يُرجى من الراغبات/ين بالمشاركة في المسابقة، تقديم قصّة قصيرة باللغة العربيّة من تأليف المشارك/ة، على أن تكون القصّة غير منشورة سابقًا، للطالبات والطّلاب حريّة اختيار موضوع القصّة.

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للمشاركة يُرجى تعبئة القصّة (حد أقصى 1500 كلمة) داخل الاستمارة الإلكترونيّة: اضغط/ي هنا

آخر يوم للمشاركة 29 شباط / فبراير 2020.

ويُذكر أن السنة الماضية شارك 150 طالب وطالبة في المسابقة من مختلف المدارس والبلدات، وتقرّر في ختامها منح جائزتين لقصّتين من المرحلة الثانويّة، وجائزتين من المرحلة الإعداديّة، من دون تراتبيّة، كما تقرّر التنويه بقصّة ثالثة من المرحلة الثانويّة، وثالثة أخرى من المرحلة الإعداديّة، ومنحهما تقديرًا استثنائيًّا، لخصوصيّة القصّتين في بنائهما الفنّيّ وتناولهما المضمونيّ.

لتفاصيل أكثر وللاستفسار:

[email protected]

046082352