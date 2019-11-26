إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، مشيرة إلى أن منظومة "القبة الحديدة" اعترضت قذيفتين فيما سقطت ثالثة في منطقة مفتوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، وأضاف أن "الحادث قيد الفحص".
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من غزة، باتجاه المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وأنه تم تفعيل منظومة "القبة الحديدية".
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في "سديروت" و"نير عام".
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