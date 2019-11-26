القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة كفر قاسم.
وأفادت مصادر محلية بأن المصابين هما شابان في العشرينات من سكان إحدى بلدات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن الجريمة وقعت في منطقة مسجد الشهداء.
وقدمت الطواقم الطبية العلاج الميداني للمصابين وعملت على نقلهم إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة "بيتاح تكفا". وبحسب مصادر طبية، فإن إصابة الشابين وصفت بـ"المتوسطة".
كانت هذه تفاصيل خبر كفر قاسم: إصابتان في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.