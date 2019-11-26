كفر قاسم: إصابتان في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة كفر قاسم.

وأفادت مصادر محلية بأن المصابين هما شابان في العشرينات من سكان إحدى بلدات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن الجريمة وقعت في منطقة مسجد الشهداء.

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الميداني للمصابين وعملت على نقلهم إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة "بيتاح تكفا". وبحسب مصادر طبية، فإن إصابة الشابين وصفت بـ"المتوسطة".