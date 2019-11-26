شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنواصل معاقبة إيران ونحذر تركيا من «S 400» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مضيفا أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وقال بومبيو للصحفيين "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصورا وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام... ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي سياق متصل قال بومبيو ، إن الاجراءات التي قامت بها تركيا فيما يتعلق باستخدامها لمنظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية الصنع "مثيرة القلق".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن واشنطن ترغب في ألا تقوم أنقرة بتشغيل منظومة الدفاع الجوي إس-400 بشكل كامل.