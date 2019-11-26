الخارجية الأميركية تكشف كيف يدعم نظام إيران الإرهاب بمليارات الدولارات

في ظل الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها إيران، والتي اندلعت في أكثر من 100 مدينة، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن كيفية إنفاق النظام الإيراني مليارات الدولارات على دعم الإرهاب في المنطقة، بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر.

وقالت وزارة الخارجية في سلسلة تغريدات على موقعها على منصة "تويتر"، بناء على معلومات من وزارة الخزانة، إن «الرئيس الإيراني حسن روحاني استخدم 4.8 مليار دولار كانت في الصندوق الوطني للتنمية، لاستخدامها في دعم الإرهاب».

وأضافت في تغريدة أخرى، أن بنك إيران المركزي، ضخ مليارات الدولارات واليوروهات خلال عامي 2018 و2019، لدعم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

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وأضافت الخارجية الأميركية: «لقد سعت طهران بجنون وراء برامج الأسلحة والصواريخ النووية، ودعمت الإرهاب، وحولت دولة فخورة إلى قصة تحذيرية أخرى لما يحدث عندما تتخلى الطبقة الحاكمة عن شعبها، وتنشغل في حملة عنيفة لتحقيق النفوذ الشخصي والثراء».

وتطرقت الخارجية للمظاهرات التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية ضد النظام، مؤكدة «دعم واشنطن للشعب الإيراني في مظاهراته السلمية ضد النظام الذي كان من المفترض أن يقودهم.. ندين القوة المميتة والقيود الشديدة على التواصل، المستخدمة ضد المحتجين».

وتابعت: «نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالمساءلة والشفافية من حكومته. لم تستخدم إيران المليارات من الدولارات الناجمة عن تخفيف العقوبات بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لبناء المدارس أو المستشفيات، وإنما لتمويل وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط».