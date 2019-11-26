قائد عمليات بغداد يطالب المواطنين بعدم اطلاق العيارات النارية

طالب قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، المواطنين بعدم اطلاق العيارات النارية. وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، "نهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على نظيره القطري اليوم". ودعا المحمداوي "المواطنين الى عدم رمي العيارات النارية حفاظا على ارواح الشعب العراقي كافة"، مطالبا اياهم بـ"التعبير عن فرحتهم بالفوز بطرق حضارية".

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