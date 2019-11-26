التشكيلة الرسمية لريال مدريد امام باريس سان جيرمان

رياضة 2019-11-26 | 20:00 3,518 مشاهدة اعلن مدرب نادي ريال مدريد ، زين الدين زيدان، عن التشكيل الرسمي لفريقه امام باريس سان جيرمان في المباراة التي ستنطلق بعد ساعة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم. وسيبدأ زيدان المباراة بالتسكيل التالي: حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو. خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، ايسكو، هازارد. خط الهجوم: بنزيما. وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز سان جيرمان 3-0، حيث يتصدر الفريق المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة يليه ريال مدريد برصيد 7 نقاط.

المحرر: محمد خليل

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