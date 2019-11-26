افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مدني باسلحة كاتمة في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني ضمن قضاء ابي الخصيب في البصرة، ما اسفر عن مقتله".
وتشهد البصرة بين فترة واخرى هجمات مسلحة تسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني باسلحة كاتمة في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.