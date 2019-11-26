مقتل مدني باسلحة كاتمة في البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مدني باسلحة كاتمة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني ضمن قضاء ابي الخصيب في البصرة، ما اسفر عن مقتله".

وتشهد البصرة بين فترة واخرى هجمات مسلحة تسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص.