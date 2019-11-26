مصدر امني يكشف طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد وحصيلتها

كشف مصدر امني، الثلاثاء، طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد مساء اليوم، مؤكداً أن التفجيرات كانت بواسطة عبوة ودراجتين مفخختين اسفرت عن مقتل واصابة تسعة اشخاص.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العاصمة بغداد شهدت سلسلة تفجيرات متعاقبة في احياء عدة منها، ففي منطقة الشعب انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة عند أحد اسواقها، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت عند احدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع"، مشيراً الى أن "حصيلة التفجيرات بلغت 6 شهداء و3 جرحى".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية فضلا عن سماع دوي انفجار بغداد.
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