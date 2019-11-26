سماع دوي انفجار في الشعب شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم سماع دوي انفجار في منطقة الشعب ببغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة ودراجة جنوبي وشرقي بغداد.