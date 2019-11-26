انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية جنوبي وشرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، في منطقة البلديات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دراجة نارية انفجرت قرب إحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.