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انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية في بغداد

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية جنوبي وشرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، في منطقة البلديات".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دراجة نارية انفجرت قرب إحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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