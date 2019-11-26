فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.



وذكر الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم إعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، على أن يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.