"أدنوك" تتزين بعلمي السعودية والإمارات احتفاء بمحمد بن سلمان

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/11/26 10:32 م بتوقيت أبوظبي
مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"
تستعد أبوظبي، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الإمارات.
وعرض مبنى "أدنوك" بالعاصمة الإماراتية، صوراً لولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاء بالزيارة المرتقبة.
وتزين مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أيضا بعلمي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.
وتعد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات في 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وعقد آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.
وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.
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