محمد بن زايد ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، علاقات التعاون والصداقة مع رئيس زامبيا إدغار شاغوا لونغو.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس زامبيا، الذي يزور أبوظبي، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، متمنياً أن تمثل زيارته للدولة إضافة مهمة للعلاقات بين البلدين ودفعة قوية لها إلى الأمام على المستويات كافة، بما يقوي قاعدة المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ونوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باهتمام الإمارات الكبير بتطوير علاقاتها مع القارة الأفريقية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل من أجل التنمية والسلام والاستقرار لشعوب القارة.

من جانبه، شكر الرئيس إدغار شاغوا لونغو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على تنمية علاقات بلاده مع الإمارات في مختلف المجالات.

وعبر عن تقديره للتجربة التنموية الإماراتية الرائدة، والدور الإيجابي الذي تقوم به الإمارات على الساحة الأفريقية.

اللقاء حضره من الجانب الإماراتي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر من الجانب الزامبي، جوزيف ملناجي وزير الخارجية وكرستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة وإبراهيم مومبا سفير زامبيا لدى الإمارات وعدد من المسؤولين.