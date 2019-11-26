بومبيو: التقارير بشأن اختبار تركيا لمنظومة الدفاع الجوي إس400- تثير القلق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن التقارير بشأن اختبار تركيا لطائرات إف 16- المسلحة جنبا إلى جنب مع منظومة الدفاع الجوي إس400- تثير القلق.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن بومبيو قوله للصحفيين إن "الولايات المتحدة أعربت عن موقفها من استخدام تركيا لمنظومة إس400-".

وكان مسئول بوزارة الدفاع التركية قد قال إن طائرات عسكرية سوف تستخدم في العاصمة أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء خلال اختبار معدات الكشف الراداري لمنظومة إس .400

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تركيا لن تكون قادرة على الاستمرار في تصنيع مكونات طائرات إف 35- أو شراء تلك الطائرات إذا استمرت في نشر منظومة إس .400-

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو لبلومبرج اليوم الثلاثاء إن بلاده كانت واضحة طوال الوقت بشأن اعتزامها نشر النظام الصاروخي الروسي الذي حصلت عليه مؤخرا.

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وتساءل أوغلو " هل يمكن لأي أحد أن يشتري منظومة دفاع جوي لتركها داخل صناديقها"، مضيفا "إننا لم نتعهد لأحد بأننا لن ننشر أو نستخدم منظومات إس400-".

وتابع "العرض التركي بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة للتحقيق في المخاوف الأمريكية بشأن الصواريخ الروسية مازال قائما".

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في ادعاءاتها، يجب أن توافق على تشكيل اللجنة".