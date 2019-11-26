شكرا لقرائتكم بومبيو: سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان.

وكشف بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وقال بومبيو للصحافيين: "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصوراً وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام، ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت "منظمة العفو الدولية" أعلنت، أمس الاثنين، أنها سجلت مقتل ما لا يقل 143 محتجاً في المظاهرات المناوئة للحكومة والتي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان زيادة أسعار البنزين، لكن مصادر المعارضة تتحدث عن 400 قتيل.

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وكانت هذه الاحتجاجات أسوأ اضطرابات ضد الحكومة في إيران منذ أن أخمدت السلطات "الثورة الخضراء" للمتظاهرين على تزوير الانتخابات في 2009.

وتدخّل الحرس الثوري بكامل قوته للسيطرة على الاحتجاجات وبدأت مباشرة عمليات القتل بالرصاص الحي وتعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية منهم.

وخلّفت هذه الاحتجاجات 7000 معتقل وفقا للسلطات الإيرانية، لكن مصادر المعارضة تتحدث عن 10 آلاف معتقل، وفق ما تم إحصاؤه حتى الآن.

اختبار تركيا لمنظمة "اس 400"

وفي سياق آخر، عبّر بومبيو اليوم عن قلقه إزاء اختبار تركيا نظامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع، معرباً عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل أنقرة لهذا النظام.

ورداً على سؤال الصحافيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأميركية "اف. 16" لاختبار نظام "اس. 400" الروسي، قال بومبيو: "الأمر مثير للقلق، لكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام "اس 400"".