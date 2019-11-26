شكرا لقرائتكم 6 قتلى و15 جريحاً بـ3 انفجارات تهز بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، مساء الثلاثاء، بثلاثة تفجيرات منفصلة في العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر أمنية وطبية.

كما أوضحت المصادر أن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 5 في حي الشعب شمال العاصمة بسبب تفجير دراجة نارية. إلى ذلك انفجرت دراجة نارية ثانية بحي البياع في الجنوب الغربي، مما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 6.

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وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة 4.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرات، لكن تنظيم "داعش" سبق أن نفذ هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى، في حين يشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم أواخر عام 2017 بعد أن طرد عناصره من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في البلاد. ولجأ التنظيم منذ ذلك الحين لأساليب الكر والفر بهدف زعزعة الحكومة.