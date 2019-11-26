مجلس الأمن القومي التركي: عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقق أهدافها

أكّد ​مجلس الأمن القومي التركي​ أن "عملية نبع السلام ستتواصل حتى تحقق أهدافها"، مشددًا على أن "دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب وهي مستمرة في مكافحة تظيم داعش بكل حزم".

ولفت الى "أننا ننتظر من جهات اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج"، مضيفًا "أننا ندين بشدة القرارات حول أحداث 1915 الإبادة الأرمنية المزعومة، القائمة على ادعاءات لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن أي سند تاريخي وقانوني تركيا".