غرفة طرابلس والشمال: للإسراع في إطلاق الإستشارات النيابية الملزمة

أكدت غرفة طرابلس والشمال أن "مسلسل الأزمات المتداخلة والظروف القاسية غير المألوفة التي يعاني منها الجميع على مختلف المستويات، هي نتاج اساسي لسوء الطريقة التي تدار بها البلاد بحيث أن هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد تستدعي الإسراع في إطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي تساعد على ولادة حكومة جديدة توحي بالثقة وقادرة على النهوض بالإقتصاد الوطني ومواجهة الشلل العام الذي أصيبت به كافة المرافق والمؤسسات".
ودعت الغرفة "مصرف لبنان والمصارف الى المسارعة الى عقد "إجتماعات أزمة" مفتوحة للوصول الى صيغة عادلة ومنصفة للمودعين ولقطاعات الإنتاج، والعمل الفوري على تأمين التحويلات الضرورية لتوفير المواد الأولية وإعادة ضخ الحيوية في حركتي الإستيراد والتصدير". كما دعت القطاع الخاص إلى "الإقفال التام لكافة مؤسساته أيام 28 و29 و30 الخميس والجمعة والسبت من الشهر الجاري، وذلك استجابة لدعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماعها الدوري الذي عقدناه مؤخرا".
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