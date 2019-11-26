أسود: الرئيس عون ليس مكسر عصا لأحد

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بعض الجهلة يقطعون الطريق والحجة تسريع الاستشارات. لزوم ما لا يلزم لمجموعات تفتش عن قضية بعد سقوط شعاراتهم بسلوكهم. ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ليس مكسر عصا لأحد و من يعتقد أنه بذلك يحسن شروطه سيذهب إلى المزبلة".

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