النشرة: نقطة الحراك في ساحة خليل مطران في بعلبك باتت خالية بعد اشكال وقع فيها

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه "خلت نقطة الحراك في ساحة خليل مطران في ​بعلبك​ من المعتصمين من المؤيدين لكل من "​حركة أمل​" و"​حزب الله​" من جهة ومجموعات ​الحراك الشعبي​ من جهة ثانية، بعدما اقفل شبان الحراك الغرفة التي احتموا بها بعد تلاسن واحتكاك حصل بينهم وبين المؤيدين للحركة والحزب".

وأشار الى أن "ذلك مع الابقاء على حضور امني كثيف للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​ الذي كان عمل على فض الخلاف من خلال سد امني بين الجانبين".

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