نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى البرج أصيب إثر تعرضه لحادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة في عين السكة في برج البراجنة-ضاحية بيروت الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة حادث سير في عين السكة في برج البراجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.