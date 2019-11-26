جريح نتيجة حادث سير في عين السكة في برج البراجنة

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحاً الى ​مستشفى​ البرج أصيب إثر تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​دراجة نارية​ و​سيارة​ في عين السكة في برج البراجنة-ضاحية ​بيروت​ الجنوبية.

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