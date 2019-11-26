شماس: لتشكيل حكومة ترضي الجميع وتضع الورقة الصلاحية موضع التنفيذ

أكد رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​ "ضرورة تشكيل حكومة ترضي الجميع، وتضع الورقة الإصلاحية التي اقرت من ​الحكومة​ المستقيلة موضع التنفيذ، وخصوصا أنه بإمكاننا ان نعيد جدولة سيدر".

وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر شماس أن "الوضع المزري المالي الذي وصلنا له يضعنا اماما وضع مستحقات للدولة او فوائد للمصارف"، مشدداً على ان "الاولوية المطلقة بالنسبة لنا هي معاشات الموظفين".

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