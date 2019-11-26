النشرة: وقفة سلمية عند مستديرة سوبر ماركت الشرحبيل في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "أبناء منطقة الشرحبيل، نظموا وقفة سلمية عند مستديرة "سوبر ماركت الشرحبيل"، بمشاركة أمين سر "تجمع ​المؤسسات الاهلية​" في منطقة صيدا ​ماجد حمتو​، وممثلي ​الجمعيات الاهلية​ والمدنية والاجتماعية وحشد من الناشطين المشاركين في الحراك الاحتجاجي عند تقاطع "ايليا"، اضافة الى حملة الأعلام اللبنانية من سكان وأهالي المنطقة ووسط اجراءات امنية للجيش اللبناني".

وبعد انتهاء الوقفة، انطلق المشاركون الى "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا"، بمواكبة ​الجيش اللبناني​، حيث انضموا الى ​المحتجين​ الذين كانوا يستمعون على مسرحية "قصص ثورة".

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