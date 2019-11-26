أكّد نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في تصريح تلفزيوني، أن "​المصارف​ لا تقوم بتحويلات الى الخارج وهناك نقص في مخزون ​المستلزمات الطبية​"، مشددًا على أن "وهناك خطرًا جديًا على صحة المريض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هارون: المصارف لا تقوم بتحويلات الى الخارج وهناك خطر جدي على صحة المريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.