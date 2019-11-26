حراك طرابلس قرر نصب خيم أمام محلات الصيارفة وهيئات دعته للحفاظ على المرافق العامة

افتتح ​الحراك الشعبي​ في ​ساحة عبد الحميد كرامي​، ​سينما​ داخل إحدى خيم الإعتصام، لعرض افلام وثائقية عن التحركات الشعبية في ​العالم​.

وقرر الحراك نصب خيم أمام محلات الصيارفة في المدينة، ابتداء من يوم غد الأربعاء، لإرغام أصحابها على إغلاق مؤسساتهم في ضوء ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وللضغط على المسؤولين من أجل القيام بدورهم في وضع حد للتلاعب بمصير النقد الوطني وانعكاس ذلك على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتموينية.

الى ذلك، أثار موضوع تبلغ عدد من ذوي ​الطلاب​ من إدارات مدارسهم الخاصة، وجوب تسديد قيمة ​الأقساط المدرسية​، ردود فعل لدى الحراك الشعبي في ​طرابلس​ و​الشمال​ حدت به الى التهديد باتخاذ مواقف سلبية من هذه الإدارات التي بررت الإقدام على هذه الخطوة باضطرارها لدفع رواتب المعلمين.

على صعيد آخر، دعت هيئات نقابية واجتماعية في طرابلس، الحراك الشعبي إلى الحفاظ على المؤسسات الرسمية والمرافق العامة وعدم إلحاق الضرر بمنشآتها أثناء تنفيذ الإعتصامات أمامها وإجبارها على الإغلاق، باعتبار ان اي اضرار مادية تلحق بهذه المنشآت سيكون إصلاحها على حساب أبناء المدينة.