أكد مصدر وزاري في ​بعبدا​ لقناة "LBC" أن "التأخير بإصدار البيان للاعلان عن تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف رئيس ​الحكومة​ سببه محاولة التقاطع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على مرشح"، مشيرةً الى ان "هناك عدد من الاسماء من بينها ​سمير الخطيب​، واذا لم يتحقق التقاطع نذهب الى الاستشارات اذا لم يكن الخميس يكون الجمعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: تأخير الاعلان عن تحديد موعد الاستشارات النيابية سببه محاولة التقاطع مع الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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