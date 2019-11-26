أسود: ضاعت الهوية واستسلمنا لفئة الدولار المخفية ولكل مناقصة ومشروع وهدية

علّق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "وكأننا لا نعرف نتائج الأعمال و​المال​ في ال​سياسة​ وكيف يتصرف هؤلاء بين المصالح و المبادئ و لأننا نعرف السر والعلن بين أن تبني مدماك قضية او ترفع النسبة المئوية فإن خيارتكم وتسمياتكم بين ​الليرة​ والهوية فضاعت الهوية واستسلمنا لفئة ​الدولار​ المخفية ولكل مناقصة ومشروع وهدية".

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