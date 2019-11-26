نقل زوار ​عين التينة​ عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ استغرابه لما سماه خطة حرق أسماء المرشحين ​السنة​ المحتملين.

وأشار بري الى أنه "الآن هناك محاولة إحراق ل​سمير الخطيب​ بعد إحراق ​محمد الصفدي​ وبهيج طباره و​نواف سلام​ ورؤساء لجنة الرقابة على ​المصارف​"، مؤكداً "استعداد المجلس للاستشارات الملزمة ما ان يحدد موعدها ورفض أي شكل من أشكال الـcapitol control"، لافتاً الى أنه "لا ينام وعيونه تدمع لرؤية مآسي الناس".

واستغرب كيف أن "​حكومة​ مازالت تصرف الاعمال لا يدعو رئيسها الى اجتماع طارىء او يشكل خلية أزمة لأخذ اجراءات لمعالجة الازمة وحماية مصالح الناس"، مشيراً الى انه "طلب من ​حركة أمل​ إعادة بناء الخيم التي أحرقها بعض أبناء صور وقد أعيد بناؤها أمس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري نقلا عن زواره: أستغرب خطة حرق أسماء المرشحين السنة المحتملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.