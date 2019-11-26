مواكب سيارة مؤيدة لرئيس الجمهورية وصلت الى بكفيا وحصول اشكال مع أهالي المنطقة

افادت معلومات صحافية عن وصول ​مواكب​ ​سيارة​ مؤيدة ل​رئيس الجمهورية​ و"​التيار الوطني الحر​" إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل الرئيس الاسبق ​امين الجميل​، مشيرة الى ان "أهالي بكفيا ومناصري ​حزب الكتائب​ قطعوا الطريق قرب تمثال ​بيار الجميل​ عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ​ضهر الصوان​ - ​بعبدات​".

واشارت المعلومات الى وقوع إشكال بين الموكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب الى داخل البلدة.