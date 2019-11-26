مواكب سيارة مؤيدة لرئيس الجمهورية وصلت الى بكفيا وحصول اشكال مع أهالي المنطقة

افادت معلومات صحافية عن وصول مواكب سيارة مؤيدة لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل الرئيس الاسبق امين الجميل، مشيرة الى ان "أهالي بكفيا ومناصري حزب الكتائب قطعوا الطريق قرب تمثال بيار الجميل عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ضهر الصوان - بعبدات".
واشارت المعلومات الى وقوع إشكال بين الموكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب الى داخل البلدة.
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